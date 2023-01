Djokovic-Carballes Baena oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Roberto Carballes Baena nel primo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Il numero cinque del mondo ha aperto la sua stagione vincendo il titolo nel torneo 250 di Adelaide 1. L’obiettivo adesso è il decimo sigillo personale a Melbourne, dove rientra dopo non aver partecipato alla scorsa edizione per via delle note vicissitudini in merito al vaccino contro il Covid-19. L’esordio è morbido contro lo spagnolo, giocatore molto solido ma privo di armi per provare a mettere in difficoltà il serbo.

Quest’ultimo partirà con i totali favori del pronostico. In palio c’è un secondo turno molto abbordabile contro uno tra il qualificato francese Enzo Couacaud oppure il boliviano Hugo Dellien. Nelle prime partite l’obiettivo di Djokovic sarà soprattutto testare le sue condizioni. Qualche giorno fa, infatti, un dolore al tendine del ginocchio sinistro lo ha costretto ad interrompere la sessione d’allenamento con il russo Daniil Medvedev.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Carballes Baena scenderanno in campo oggi (martedì 17 gennaio). I due giocatori sono pianificati come quinto ed ultimo match di giornata sulla Rod Laver Arena. I due apriranno le danze dopo lo scontro tra la slovena Tamara Zidansek e la tunisina Ons Jabeur, che daranno avvio alle ostilità non prima delle ore 09:00 italiane (le 19:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Djokovic e Carballes Baena. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.