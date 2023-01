Fognini-Kokkinakis in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Fabio Fognini affronterà Thanasi Kokkinakis nel primo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Il veterano azzurro ha iniziato la sua stagione con un match ben giocato ad Auckland contro Jenson Brooksby. Purtroppo è arrivata una sconfitta lottata contro il giovane americano, e anche il sorteggio del primo slam stagionale non gli è andata granché bene. L’ex promessa locale Kokkinakis, vittima di numerosi problemi fisici negli anni passati, negli ultimi 12 mesi sembra aver quantomeno trovato la tanto desiderata continuità da quel punto di vista. I risultati arrivano, invece, ad intermittenza. Ma con il pubblico di casa a dargli man forte parte senza dubbio con i favori del pronostico. Ed entrambi i precedenti lo hanno visto vincitore, a Cincinnati nel lontanissimo 2015 e a Ginevra l’anno passato.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Fognini e Kokkinakis scenderanno in campo martedì 17 gennaio. Non è stato ancora reso noto l’ordine di gioco della giornata dagli organizzatori. Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.