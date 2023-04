Cobolli-Otte oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Monaco 2023

Flavio Cobolli se la vedrà contro Oscar Otte negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Monaco di Baviera 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città teutonica. Il giovane romano, dopo aver superato agilmente le qualificazioni, ha lasciato le briciole all’esperto australiano Jordan Thompson. Queste tre vittorie gli sono valse il ritorno tra i primi duecento giocatori del mondo. Adesso per Cobolli è il momento di continuare a spingere contro lo spilungone tedesco, che all’esordio ha estromesso a sorpresa l’argentino Sebastian Baez.

I due si sono incontrati soltanto una volta in carriera. Era il novembre del 2021 e Otte vinse in due facili set contro Cobolli nei quarti di finale del Challenger di Bari (cemento). In questo caso la superficie più lenta potrebbe avvantaggiare il tennis dell’azzurro, che non partirà battuto secondo le quote dei bookmakers. Indiscusso favorito, tuttavia, sarà il teutonico, che ormai da qualche tempo staziona con grande stabilità all’interno della top cento mondiale. In palio per Cobolli c’è un quarto di finale contro uno tra l’idolo di casa Alexander Zverev, due volte trionfatore su questi campi, oppure l’australiano Christopher O’Connell.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Cobolli e Otte scenderanno in campo oggi (giovedì 20 aprile). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Court 1 con inizio fissato non prima delle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di ottavi di finale tra Cobolli e Otte garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.