Atp Monaco 2023 con Sonego: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Monaco 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città bavarese da lunedì 17 a domenica 23 aprile. Guida il seeding il giovane danese Holger Rune. Ad insidiarlo l’idolo di casa Alexander Zverev, che sta tornando alla forma migliore dopo il brutto infortunio alla caviglia, lo statunitense Taylor Fritz, l’argentino Sebastian Baez e l’olandese Botic Van De Zandschulp. I colori azzurri saranno rappresentati da Lorenzo Sonego, reduce dal secondo turno al Masters 1000 di Montecarlo. Amaro in bocca per Matteo Berrettini, costretto al forfait dopo l’infortunio rimediato proprio nel Principato nell’incontro vinto in rimonta contro l’argentino Francisco Cerundolo.

Da registrare anche la presenza dell’austriaco Dominic Thiem, dell’ungherese Marton Fucsovics e del cileno Cristian Garin, che in Baviera proveranno a recitare il ruolo di outsiders. La copertura tv è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il torneo ATP 500 di Barcellona 2023 fornendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP MONACO 2023

SUPERTENNIS

Lunedì 17 aprile – DIFFERITA alle ore 19.30 (primo turno)

Martedì 18 aprile – REPLICA alle ore 05.00 e DIFFERITA alle ore 22.45 (primo turno)

Mercoledì 19 aprile – DIFFERITA alle ore 23.00 (secondo turno)

Giovedì 20 aprile – DIFFERITA alle ore 22.30 (secondo turno)

Venerdì 21 aprile – LIVE alle ore 11.00 e DIFFERITA alle ore 23.00 (quarti di finale)

Sabato 22 aprile – DIFFERITA alle ore 23.00 (semifinali)

Domenica 23 aprile – DIFFERITA alle ore 03.00 e 18.00 (finale)