Roma-Feyenoord, notte di tensione al Colosseo: sventato l’agguato di 200 tifosi giallorossi (VIDEO)

di Redazione 16

Notte di tensioni doveva essere e notte di tensioni è stata. Monumenti transennati e blindati, forze dell’ordine a pattugliare il centro, ma gli ultras di Roma e Feyenoord (con le due squadre in campo stasera nel ritorno dei quarti di Europa League) hanno provato comunque ad entrare in contatto. Sono circa 200 i tifosi romanisti che hanno tentato di assediare gli olandesi, rinchiusi all’interno di un pub (luogo di ritrovo delle tifoserie straniere) nei pressi del Colosseo. Molti erano incappucciati o con caschi in testa, con bastoni come armi. Solo l’intervento della polizia ha evitato l’agguato. L’attenzione però resta massima, con altri tifosi del Feyenoord in arrivo quest’oggi nella Capitale nonostante il divieto di trasferta. Allerta soprattutto nella zona di Termini, dove gli hooligans olandesi alloggiano.