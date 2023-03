Europa League 2022/2023, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa League 2022/2023 saranno decretati per sorteggio a Nyon venerdì 17 marzo pertanto non sarà possibile conoscerli alla fine degli ottavi di finale, ma bisognerà attendere qualche ora in più. Come di consueto, infatti, il sorteggio verrà fatto il giorno dopo la conclusione degli ottavi di finale. A quel punto conosceremo tabellone e accoppiamenti dei quarti di Europa League. Vi aggiorneremo non appena sarà effettuato il sorteggio.

TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE

TABELLONE QUARTI EUROPA LEAGUE

IN AGGIORNAMENTO (STABILITI DA SORTEGGIO VENERDI’ 17 MARZO ORE 13)