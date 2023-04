Atp Monaco 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money dell’ATP 250 di Monaco 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città bavarese. Lorenzo Sonego è pronto a difendere i colori azzurri. Il torinese si deve guardare da campioni del calibro del danese Holger Rune, dello statunitense Taylor Fritz e dell’idolo di casa Alexander Zverev, tornato in ottime condizioni dopo l’infortunio alla caviglia rimediato lo scorso anno al Roland Garros. In gara anche l’austriaco Dominic Thiem.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Proveranno a recitare la loro parte pure l’argentino Sebastian Baez, l’ungherese Marton Fucsovics, l’olandese Botic Van de Zandschulp ed il francese Ugo Humbert. Occhio anche al cileno Cristian Garin, che da queste parti è stato capace di alzare al cielo il trofeo nel 2019, e sull’altro tedesco Jan-Lennard Struff, apparso in splendida forma nel Principato. Il prize money totale dell’ATP 250 di Monaco 2023 corrisponde a 630.705 euro, di cui 85.605 andranno al vincitore. A completare il bottino ci saranno 250 punti valevoli per il ranking maschile.

MONTEPREMI ATP 250 MONACO 2023

PRIMO TURNO – € 6.035 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 9.880 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.010 (45 punti)

SEMIFINALE – € 29.355 (90 punti)

FINALISTA – € 49.940 (150 punti)

VINCITORE – € 85.605 (250 punti)