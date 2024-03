Challenger Phoenix 2024, Berrettini vince ancora in rimonta: battuto Cazaux, quarti raggiunti

Matteo Berrettini is back? Presto per dirlo, ma sicuramente le due vittorie ottenute nell’ATP Challenger 175 di Phoenix 2024 lasciano ben sperare. Nonostante la pioggia a rovinare i piani degli organizzatori e costringere i giocatori ad aspettare più del previsto prima di scendere in campo, il tennista azzurro si è fatto trovare pronto ed ha staccato il pass per i quarti di finale. Dopo il successo all’esordio, in rimonta contro il francese Gaston, Berrettini ha superato sempre in rimonta un altro avversario francese, ovvero Arthur Cazaux. Risultato di grande prestigio per Matteo, che partiva sfavorito vista l’ottima stagione che sta vivendo il classe 2002 e che è riuscito a ribaltare un match che a un certo punto sembrava perso.

CRONACA – La sfida era stata interrotta per pioggia al termine del primo set, vinto da Cazaux per 6-3, ma al ritorno in campo Matteo non ha lasciato scampo al suo avversario, rifilandogli un severo 6-1. Nel parziale decisivo, infine, è partito meglio Berrettini, che non è però riuscito a difendere il break di vantaggio ottenuto in avvio ed ha poi sprecato due palle break nel settimo gioco, subendo il break a zero in quello seguente. Partita finita? No, perché Cazaux non è riuscito a chiudere quando ha avuto l’opportunità di servire per il match e Berrettini ha risposto presente, portando a casa quattro games consecutivi e imponendosi per 7-5. Il suo prossimo avversario, ai quarti di finale, non poteva che essere un terzo francese: Terence Atmane, proveniente dalle qualificazioni.