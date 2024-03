Challenger Phoenix 2024: programma, date, orari e copertura tv con Berrettini

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP Challenger 175 di Phoenix 2024, torneo in programma da martedì 12 a domenica 17 marzo sui campi in cemento della città statunitense. Ormai tradizionale appuntamento che si inserisce tra i due Masters 1000 nordamericani, il torneo in programma in Arizona è certamente tra i tornei di livello challenger più importanti della stagione tennistica. Quest’anno l’interesse da parte degli appassionati italiani è ancora maggiore vista la presenza di Matteo Berrettini, che tornerà a calcare i campi a distanza di più di sei mesi dal brutto infortunio alla caviglia patito agli Us Open.

L’ATP Challenger 175 di Phoenix 2024 andrà in onda su SuperTennis. Per tutti gli incontri del campo centrale è prevista anche diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il percorso di Berrettini in Arizona garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights al termine di ogni partita.

PROGRAMMA CHALLENGER PHOENIX 2024

Martedì 12 marzo: primo turno – dalle ore 21:00

Mercoledì 13 marzo: primo turno – dalle ore 21:00

Giovedì 14 marzo: secondo turno – dalle ore 19:00

Venerdì 15 marzo: quarti di finale – dalle ore 19:00

Sabato 16 marzo: semifinali – dalle ore 21:00

Domenica 17 marzo: finale – dalle ore 22:00