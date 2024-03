Wta Indian Wells 2024: Swiatek fa la voce grossa contro Kostyuk, in finale sfiderà Sakkari

Saranno Iga Swiatek e Maria Sakkari le due protagoniste della finale del WTA 1000 di Indian Wells 2024. Sarà il sesto confronto in carriera tra le due, nonché il primo dalla… finale di Indian Wells del 2022, vinta in due comodi set dalla polacca. Molto diverse le due semifinali che hanno assegnato i pass per l’atto conclusivo: la numero uno al mondo ha infatti proseguito il suo dominio (zero set persi nel torneo) ed ha liquidato in poco più di un’ora Marta Kostyuk con un severo 6-2 6-1. Match a senso unico che non ha avuto molto da dire e in cui l’ucraina, che aveva convinto nei match precedenti, non ha avuto chance.

Sakkari, che sta giocando un ottimo tennis (come spesso le accade nei Wta 1000 ma non negli Slam), ha invece estromesso la beniamina di casa Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-7 6-2. La greca ha impiegato 2h45′ per prevalere, anche se avrebbe potuto archiviare la pratica molto prima visto che nel secondo set era avanti 5-2 ed ha servito due volte per chiudere, sprecando anche tre match point sul 5-4. Ciò che conta, però, è che alla fine sia riuscita ad avere la meglio e che tornerà a giocare una finale 1000, la quarta della sua carriera. Sulla carta partirà spacciata contro la più quotata Swiatek (diventata, grazie a questo risultato, numero uno della Race), ma a parlare sarà come sempre il campo.