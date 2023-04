Carballes Baena-Muller oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023

Roberto Carballes Baena se la vedrà contro Alexandre Muller nell’ultimo atto dell’ATP 250 di Marrakech 2023 (Marocco), torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina nordafricana. Lo spagnolo va alla caccia del secondo titolo della carriera sul circuito maggiore dopo quello ottenuto sul rosso in altura di Quito (Ecuador) nel 2018. Per il francese, invece, si tratta della prima finale in assoluto nel tennis dei grandi. Secondo le quote dei bookmakers sarà il solido iberico a partire leggermente favorito.

Carballes Baena si è anche aggiudicato in tre set l’unico scontro diretto, quello andato in scena al primo turno del Roland Garros nel 2019. Occhio, tuttavia, a non sottovalutare il transalpino, che questa settimana sta riuscendo ad esprimere il meglio del suo gioco. Ne sanno qualcosa anche Francesco Passaro e Lorenzo Musetti, sconfitti dal numero 126 del ranking mondiale rispettivamente negli ottavi e quarti di finale. Leggermente meno fluido il percorso al Grand Prix Hassan II di Carballes Baena, che in ben tre delle quattro uscite è dovuto ricorrere al terzo e decisivo set per avere la meglio sui propri avversari.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Carballes Baena e Muller scenderanno in campo oggi (domenica 9 aprile). I due giocatori sono pianificati come primo ed unico match di giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 16.00 italiane (le 14.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Carballes Baena e Muller garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.