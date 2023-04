Liverpool-Arsenal oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Liverpool e Arsenal, valevole per la trentesima giornata di Premier League 2022/2023. Sarà Anfield il teatro del big match di questo turno, che mette in palio tre punti molto pesanti. I Gunners vogliono rispondere al City e vanno a caccia di una vittoria che risulterebbe molto importante, specialmente a livello psicologico, in ottica titolo. I ragazzi di Klopp vogliono invece riscattarsi dopo il ko dell’Etihad e mantenere vivi i sogni europei. I bookmakers prevedono un match equilibrato e non si sbilanciano: d’altronde, pur essendo l’Arsenal la capolista, il Liverpool in casa ha conquistato ben 30 dei 43 punti stagionali. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma domenica 9 aprile alle 17:30. Diretta tv su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su SkyGo e NOW.