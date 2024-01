Musetti-Kotov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Hong Kong 2024

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Pavel Kotov nel secondo turno dell’ATP 250 di Hong Kong 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. Dopo l’esordio vincente ai danni del giovane classe ’04 Wong torna in campo il n°2 del tennis italiano, che punta a iniziare con l’accesso ai quarti di finale la sua nuova annata. Non sarà un match semplice contro il russo, che ha mostrato segnali importanti di crescita nella parte finale del 2023, con ben due finali ATP raggiunge (e perse) prima a Stoccolma e poi a Sofia. Netta e convincente anche la su affermazione al debutto qui ad Hong Kong, dove ha lasciato sei games al portoghese Borges.

Musetti e Kotov scenderanno in campo mercoledì 3 gennaio come 2°match dalle 11:00 italiane (le 18:00 locali). La diretta televisiva dell’ATP 250 di Hong Kong 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, l’appuntamento asiatico avrà un canale dedicato esclusivamente a sé, vale a dire Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’esordio stagionale di Musetti, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, highlights e le parole dei protagonisti.