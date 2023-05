Bronzetti-Kovinic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Danka Kovinic nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La romagnola, pur avendo collezionato qualche vittoria negli eventi minori, è in grande difficoltà a livello di circuito maggiore. Da gennaio, infatti, non ha ancora vinto una partita inanellando una serie di otto sconfitte consecutive all’esordio. Bronzetti proverà a tamponare l’emorragia di fronte al pubblico di casa. Non sarà un match semplice contro la montenegrina, contro cui non si è mai scontrata in carriera.

La balcanica naviga ormai da tanti anni all’interno delle prime cento giocatrici del mondo e partirà ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers. La scorsa stagione ha raggiunto il terzo turno sia agli Australian Open sia al Roland Garros, sintomo di una tennista in grado di performare bene su tutte le superfici. Obiettivo rilancio, dunque, per Bronzetti, che per la prima volta in carriera cercherà di staccare il pass per il secondo turno nella Capitale. Qui, in caso di successo, se la vedrebbe contro la ceca Barbora Krejcikova, ex campionessa Slam e decima testa di serie della manifestazione.

Bronzetti e Kovinic scenderanno in campo oggi (mercoledì 10 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro di giornata dalle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Bronzetti e Kovinic garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.