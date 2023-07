Bronzetti-Cristian oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Jacqueline Cristian nel primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Per la seconda volta consecutiva la tennista azzurra arriva ai nastri di partenza di un Major dopo aver raggiunto una finale la settimana precedente. Al Roland Garros non portò molto bene, anche se c’è da dire che probabilmente il titolo conquistato a Rabat ha avuto un’influenza minima visto il primo turno proibitivo contro la tunisina Ons Jabeur.

La speranza è che nella capitale inglese le cose possono andare meglio. Lucia è infatti reduce dalla finale raggiunta (ma persa contro la ceca Katerina Siniakova) a Bad Homburg. Al debutto ha pescato la rumena, reduce da cinque sconfitte consecutive (di cui due sull’erba). Nettamente favorita alla vigilia l’azzurra. Quest’ultima però ha perso l’unico precedente, nel 2021 sulla terra rossa di Karlsruhe. In palio un secondo turno contro una tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia oppure la kazaka Julia Putintseva.

Bronzetti e Cristian scenderanno in campo oggi (martedì 4 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come quinto e ultimo incontro della giornata dalle ore 12.00 italiane sul Court 14 (al termine di Minnen-Ostapenko). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Bronzetti e Cristian garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.