Regolamento pallanuoto Mondiali Fukuoka 2023: la formula, come funzionano

Il regolamento di pallanuoto maschile e femminile ai Mondiali di Fukuoka 2023, in programma da domenica 16 a sabato 29 luglio: ecco la formula e tutto quel che serve sapere. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che, oltre alle medaglie, assegnerà anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le prime due squadre classificate, sia tra le donne che tra gli uomini, conquisteranno un biglietto ciascuna per i prossimi Giochi. Al via anche il Settebello di Sandro Campagna ed il Setterosa di Carlo Silipo. Ma come funzionano i tornei iridati? Di seguito, il regolamento e la formula di pallanuoto maschile e femminile ai Mondiali di Fukuoka 2023.

Regolamento pallanuoto Mondiali Fukuoka 2023

La formula è la stessa sia per il torneo maschile che per quello femminile. Le nazionali partecipanti sono sedici, suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Le prime classificate di ciascun raggruppamento accedono direttamente ai quarti di finale, mentre seconde e terze si sfideranno in ottavi di finale incrociati (2A vs 3B, 3A vs 2B, 2C vs 3D, 3C vs 2D). Le vincenti degli ottavi raggiungeranno dunque ai quarti le squadre qualificatesi direttamente, secondo i seguenti accoppiamenti: vincente 2A-3B vs 1C, vincente 3A-2B vs 1D, vincente 2C-3D vs 1A, 3C-2D vs 1B. Le squadre perdenti poi si incontreranno per definire i piazzamenti, mentre le vincenti accederanno alle semifinali. A seguire le due perdenti si giocheranno la medaglia di bronzo, le vincenti si sfideranno per il titolo nella finalissima e conquisteranno una carta olimpica ciascuna per Parigi 2024.