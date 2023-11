Billie Jean King Cup Finals 2023: programma, orari e ordine di gioco di oggi martedì 7 novembre

Il programma, le date e gli orari delle Finals di Billie Jean King Cup 2023 per la giornata di martedì 7 novembre. Parte la competizione con le prime sfide di Round Robin. A Siviglia a partire dalle ore 10:00 si affronteranno due squadre del Girone B, ovvero Australia e Slovenia. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:00, sarà invece il turno di Repubblica Ceca e Slovenia, inserite nel Girone A. Ricordiamo che ogni sfida è costituita da due incontri di singolare e un doppio.

PROGRAMMA MARTEDI’ 7 NOVEMBRE

Ore 10:00 – Australia vs Slovenia

Tomljanovic vs. Juvan

Saville vs. Zidansek

Birrell/Saville vs. Juvan/Zidansek



Non prima delle 16:00 – Repubblica Ceca vs Svizzera

Da definire