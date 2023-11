Cori su Hillsborough, il Luton si scusa con il Liverpool e apre un’indagine

Il Luton Town ha minacciato di vietare lo stadio a qualunque proprio tifoso coinvolto nei cori inneggianti alla tragedia di Hillsborough del 1899 nella partita contro il Liverpool. Il club della cittadina a nord-ovest di Londra si è scusato per i cori durante la partita casalinga di domenica (finita 1-1) che facevano riferimento ai 96 tifosi morti schiacciati nella ressa a Sheffield. “Quello che è chiaro”, si legge nella nota degli Hatters, “è che molte persone che hanno cantato non erano consapevoli che le parole fossero in relazione alle tragedie di Hillsborough e dell’Heysel e ci impegniamo a comunicare e a educare per dissuadere tutti dal ripetere simili cori in futuro”. La Football Association ha fatto sapere che attende chiarimenti dal Luton e ulteriori dettagli dalla polizia prima di adottare eventuali provvedimenti.