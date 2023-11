Ranking Wta aggiornato a lunedì 6 novembre: Swiatek torna numero 1, Cocciaretto esce dalle prime 50

Ecco il ranking Wta aggiornato a lunedì 6 novembre 2023 al termine delle Wta Finals di Cancun e del Wta Elite Trophy di Zhuhai. Questo è infatti il primo aggiornamento della classifica a distanza di due settimane dal precedente e riflette quanto accaduto nei due tornei che hanno posto fine alla stagione tennistica per quanto concerne il circuito maggiore. La notizia è ovviamente il ritorno in vetta di Iga Swiatek, che trionfando a Cancun si riprende la prima posizione ai danni di Aryna Sabalenka. In top-10 guadagna una posizione Ons Jabeur ai danni di Vondrousova. Tra le azzurre c’è da segnalare la discesa di Elisabetta Cocciaretto, la quale perde ben 14 posizioni ed esce per il momento dalle prime 50; Sara Errani invece fa un altro passo verso il ritorno in top-100.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 6 novembre

Iga Swiatek (Pol) 9295 (+1) Aryna Sabalenka (Blr) 9050 (-1) Coco Gauff (Usa) 6580 (–) Elena Rybakina (Kaz) 6365 (–) Jessica Pegula (Usa) 5975 (–) Ons Jabeur (Tun) 4195 (+1) Marketa Vondrousova (Cze) 4075 (-1) Karolina Muchova (Cze) 3651 (–) Maria Sakkari (Gre) 3620 (–) Barbora Krejcikova (Cze) 2880 (–)

30. Jasmine Paolini 1435 (-1)

43. Martina Trevisan 1187 (+1)

52. Elisabetta Cocciaretto 1211 (-14)

56. Camila Giorgi 1087 (+1)

64. Lucia Bronzetti 968 (-1)

101. Sara Errani 724 (+6)

119. Lucrezia Stefanini 591 (+1)