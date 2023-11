BJK Cup Finals 2023: calendario, programma, orari e copertura tv

Il programma, le date e gli orari delle Finals di Billie Jean King Cup 2023, che quest’anno andranno in scena a Siviglia (Spagna) dal 7 al 12 novembre. Dodici squadre, ma un solo trofeo riservato alla vincitrice. Tra le nazioni che sognano di conquistare la celebre competizione a squadre c’è anche l’Italia, inserita nel gruppo D con Francia e Germania. Guidata da Tatiana Garbin, la Nazionale italiana potrà contare su cinque giocatrici di livello come Bronzetti, Cocciaretto, Trevisan, Paolini e Stefanini. Non sarà però facile farsi strada vista l’agguerrita concorrenza e la presenza di giocatrici di alto livello nelle rose avversarie. Le azzurre potranno comunque giocarsi le loro carte e non partiranno affatto spacciate in partenza.

Si comincia martedì 7 novembre con la fase a gironi, che si concluderà nella giornata di venerdì 10. Le semifinali sono in programma sabato 11, mentre la finale domenica 12 novembre. I diritti tv della competizione li detiene in esclusiva SuperTennis, che trasmetterà gli incontri sul proprio canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le sfide in manera integrale saranno invece disponibili sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà le Finals di BJK Cup, accompagnando i suoi lettori con dirette testuali, news, approfondimenti e highlights.

PROGRAMMA, DATE E ORARI BJK CUP FINALS 2023

Martedì 7 novembre

Ore 10:00 – Australia vs Slovenia

Non prima delle 16:00 – Repubblica Ceca vs Slovenia

Mercoledì 8 novembre

Ore 10:00 – Francia vs Italia

Non prima delle 16:00 – Spagna vs Canada

Giovedì 9 novembre

Ore 10:00 – Australia vs Kazakistan e Italia vs Germania

Non prima delle 16:00 – Svizzera vs Stati Uniti e Canada vs Polonia

Venerdì 10 novembre

Ore 10:00 – Francia vs Germania e Kazakistan vs Slovenia

Non prima delle 16:00 – Spagna vs Polonia e Repubblica Ceca vs Stati Uniti

Sabato 11 novembre

Ore 10:00 – 1^semifinale

Non prima delle 16:00 – 2^semifinale

Domenica 12 novembre

Ore 15:00 – Finale