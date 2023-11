Billie Jean King Cup 2023: tabellone e accoppiamenti semifinali

Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali delle Billie Jean King Cup Finals 2023, torneo a squadre in corso di svolgimento a Siviglia. Delle 12 nazioni ai nastri di partenza in terra iberica, solamente in 4 accederanno al penultimo atto dell’evento per Nazioni, per poi giocarsi il successo finale nella finale in programma Si tratta delle vincitrici dei quattro gironi, chiamate ad un ulteriore sforzo per tentare di sollevare la tanto ambita coppa. Di seguito gli accoppiamenti.

CALENDARIO COMPLETO

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

SEMIFINALI BILLIE JEAN KING CUP 2023

Vincitrice Girone B vs. Vincitrice Girone D

Vincitrice Girone A vs. Vincitrice Girone C