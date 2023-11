Atp Sofia 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Musetti

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’Atp 250 di Sofia 2023, torneo che si svolge dal 5 all’11 novembre. Lorenzo Musetti è iscritto al torneo bulgaro, entrato in calendario al posto di Tel Aviv nelle ultime settimane. Una città, quella di Sofia, che in passato ha portato molta fortuna a Jannik Sinner e allora Lorenzo proverà a chiudere in maniera positiva questa stagione molto altalenante sia a livello di risultati che di prestazione. A meno che non dovesse arrivare una wild card dell’ultimo momento, non dovrebbe esserci l’idolo di casa Grigor Dimitrov, uno dei giocatori più in forma del circuito e bestia nera del tennista toscano in questo ultimo periodo.

MONTEPREMI

TABELLONE

A detenere i diritti del torneo è SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), ma la copertura dell’evento sul canale e sul sito ufficiale dell’emittente sarà limitata ad alcuni incontri, considerata la contemporaneità con le Finals di Billie Jean King Cup. Per seguire ogni incontro del torneo bulgaro ci si dovrà affidare alla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Sofia garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP 250 SOFIA 2023

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE – Primo turno dalle 11:00

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE – Primo turno dalle 11:00

MERCOLEDÌ 8NOVEMBRE – Secondo turno dalle 11:00

GIOVEDÌ 9NOVEMBRE – Quarti di finale dalle 13:00

VENERDÌ 10 NOVEMBRE – Semifinali dalle 15:00

SABATO 11 NOVEMBRE – Finale dalle 15:30