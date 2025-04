È tutto pronto per gli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo: Berrettini e Musetti si affrontano nel derby con in palio i quarti. Una sfida attesissima tra i due azzurri, che hanno superato una prova difficile nel secondo turno. Matteo, infatti, ha affrontato Alexander Zverev, numero uno del seeding: il tennista romano si è reso protagonista di una grande rimonta, dopo aver perso il primo set, dando ulteriori segnali di crescita di forma e condizione atletica. Insomma, “The Hammer” sta tornando ai suoi livelli, e non vuole certo fermarsi. Anche Lorenzo ha vissuto una partita simile nel turno precedente, battendo Jiri Lehecka. Dopo un primo set molto complicato, il tennista toscano è salito di ritmo ed è riuscito a imporre il proprio gioco, fatto di variazioni e colpi di alta classe. D’altronde, è ancora lui, e ampiamente, il secondo miglior italiano nel ranking, e vuole continuare a dimostrarlo.

Berrettini-Musetti, i precedenti

Insomma, ci sono tutte le carte per vedere in scena una partita di altissimo livello, un viatico importante verso l’appuntamento con gli Internazionali, che prenderanno il via a fine mese. Quello che andrà in scena quest’oggi sarà il terzo incontro tra Berrettini e Musetti. L’aspetto particolare è che per la terza volta si affronteranno su una superficie diversa. Nel 2022, infatti, i due si sono affrontati in finale sul cemento di Napoli, con la vittoria di Lorenzo. Lo scorso anno, invece, sull’erba di Stoccarda, in cui ha vinto Matteo. Per questo, sulla terra rossa del Principato si tratta a tutti gli effetti di un duello inedito tra i due, su una superficie sulla quale non si sono ancora sfidati.

Per questo, non è facile tracciare un pronostico, ma le armi migliori di entrambi sono chiare. Il romano proverà ad affidarsi al solito servizio solido, per poi provare a giocarsela in risposta. D’altronde, contro Zverev Matteo ha dimostrato anche una buona mobilità e un ottimo livello anche su soluzioni diverse dal dritto. Di contro, a proposito di soluzioni diverse, c’è un maestro del cambio di ritmo. Il toscano, infatti, ha dalla sua una spiccata dote nel cambio di ritmo, con il quale proverà a mettere in difficoltà il compagno di Nazionale.

Insomma, non resta che godersi lo spettacolo. Quello che è certo è che questo match rappresenta una grande chance per entrambi. Con l’uscita di scena di Novak Djokovic, il possibile ostacolo ai quarti è Stefanos Tsitsipas, mentre in semifinale si delinea uno scontro con Daniil Medvedev o Alex de Minaur, entrambi meno a proprio agio sulla terra rossa.

Le altre partite di giornata

In effetti, quello tra Medvedev e de Minaur appare come il match più equilibrato di giornata, dopo quello tra gli azzurri. I precedenti tra i due sono decisamente a favore del russo, (7 a 3), ma l’unica volta che si sono affrontati sulla terra, lo scorso anno al Roland Garros, ha vinto l’australiano. Nonostante un avvio incerto contro Francisco Cerundolo, Carlos Alcaraz ha dato un segnale importante nei successivi due set dominando in lungo e in largo la partita, sbagliando davvero pochissimo. Per questo, il match contro il qualificato Daniel Altamaier sembra quasi una formalità.

Pronostico tutto a favore di Tsitsipas anche nel confronto con Nuno Borges. Da non sottovalutare, però, il fatto che il greco stia passando un momento particolare della carriera. Gli ultimi risultati sono stati un po’ altalenanti, con upset importanti come quelli contro Hamad Medjedovic a Doha o contro Mattia Bellucci a Rotterdam a inizio anno. Ha fatto rumore, però, anche l’uscita al terzo turno a Miami contro Sebastian Korda. Insomma, favorito sì ma non sarà una formalità.

Atp Masters 1000 Montecarlo, ordine di gioco giovedì 10 aprile

COURT RAINIER III

Dalle 11:00 – (5) Draper vs Davidovich Fokina

A seguire – (Q) Altmaier vs (2) Alcaraz

A seguire – Berrettini vs (13) Musetti

A seguier – Borges vs (6) Tsitsipas

COURT DES PRINCES

Dalle 11:00 – (7) Rublev vs (12) Fils

Non prima delle 13:00 – Popyrin vs (4) Ruud

Non prima delle 14:30 – (9) Medvedev vs (8) de Minaur

A seguire – Tabilo vs (15) Dimitrov