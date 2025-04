Sorteggiato il tabellone principale del torneo Masters 1000 di Montecarlo 2025: ecco di seguito gli accoppiamenti. Presso il famoso Country Club del Principato si è tenuta la cerimonia del sorteggio del main draw di questo primo ‘1000’ stagionale sul rosso, che come da tradizione inaugura ad alto livello la strada verso il Roland Garros. Ci saranno quasi tutti i big, con due sole assenze tra i top-10: uno è ovviamente Jannik Sinner, alle prese con la sospensione per un altro mese, l’altro è invece Taylor Fritz, ancora fermato da qualche fastidio fisico che l’aveva condizionato anch durante la stagione nordamericana.

Così come già visto a Indian Wells e Miami, sono Alexander Zverev e Carlos Alcaraz le prime due teste di serie di un torneo che entrambi devono cercare di sfruttare per mettere fieno in cascina, dopo aver deluso oltreoceano. Dopo la finale raggiunta in Florida, Novak Djokovic è risalito in classifica e si present a Montecarlo come terzo giocatore di un seeding di cui fa parte anche Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino non è però l’unico nostro portacolori al via: presenti in tabellone anche Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini, sperando possa aggiungersi qualche altro tennista dalle qualificazioni.

TABELLONE MASTERS 1000 MONTECARLO 2025

PRIMO TURNO

(1) Zverev bye

Berrettini vs (Q)

Lehecka vs Korda

(Q) vs (13) Musetti

(10) Rune vs Borges

Sonego vs Martinez

Thompson vs Mpetshi Perricard

(6) Tsitsipas bye

(3) Djokovic bye

(WC) Wawrinka vs Tabilo

Struff vs (WC) Vacherot

Jarry vs (15) Dimitrov

(9) Medvedev vs Khachanov

Muller vs (Q)

Machac vs Baez

(8) De Minaur bye

(5) Draper bye

Giron vs Shapovalov

Etcheverry vs (Q)

Davidovich Fokina vs (11) Shelton

(15) Tiafoe vs Kecmanovic

Popyrin vs Humbert

Bautista Agut vs Nakashima

(4) Ruud bye

(7) Rublev bye

Monfils vs (Q)

Cobolli vs (Q)

Griekspoor vs (12) Fils

(16) Auger-Aliassime vs (Q)

Arnaldi vs (WC) Gasquet

(WC) Fognini vs F.Cerundolo

(2) Alcaraz bye