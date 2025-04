Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo dei tre appuntamenti ‘1000’ della stagione sulla terra battuta europea: le date, la programmazione del torneo ee come seguire il tutto in tv. Stefanos Tsitsipas è chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa dopo una netta vittoria nell’atto conclusivo contro Casper Ruud. Il greco sarà tra le prime otto teste di serie del main draw e senz’altro tra i favoriti della contesa con il ritorno sulla terra battuta dopo mesi di campi veloci. A guidare il seeding, come già accaduto a Indian Wells e Miami, però, ci sono Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, entrambi alle prese con una delle ultime occasioni da sfruttare prima del rientro di Jannik Sinner. Sono al momento sei gli azzurri in main draw con tre nelle qualificazioni, in attesa dell’annuncio delle wild card.

QUANDO VERRÀ SORTEGGIATO IL TABELLONE?

Il sorteggio del tabellonee principale si svolgerà venerdì 4 aprile alle ore 17:00 presso il Montecarlo Country Club. In Italia, Sky Sport detiene i diritti dell’evento, ma non trasmetterà la cerimonia del sorteggio. Tuttavia, dovrebbe essere possibile seguire gli aggiornamenti sui canali social del torneo. Anche Sportface.it garantirà aggiornamenti sul sorteggio del tabellone, con news e approfondimenti.

LE DATE E IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Sabato 5 aprile: Primo turno qualificazioni dalle 11:00

Domenica 6 aprile: Primo turno main draw + 2°turno qualificazioni dalle 11:00

Lunedì 7 aprile: Primo turno dalle 11:00

Martedì 8 aprile: Primo/Secondo turno dalle 11:00

Mercoledì 9 aprile: Secondo turno dalle 11:00

Giovedì 10 aprile: Ottavi di finale dalle 11:00

Venerdì 11 aprile: Quarti di finale dalle 11:00

Sabato 12 aprile: Semifinali alle 13:30 e 15:30

Domenica 13 aprile: Finale alle 15:00

GLI ITALIANI IMPEGNATI A MONTECARLO

Singolare maschile: Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego

Qualificazioni maschili: Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Luca Nardi (2°ALT), Fabio Fognini (8°ALT)

Doppio maschile: Simone Bolelli/Andrea Vavassori, Lorenzo Musetti/Ugo Humbert, Matteo Berrettini/Lorenzo Sonego (2°ALT)

COME SEGUIRE IL TORNEO DI MONTECARLO IN TV

La copertura televisiva dell’evento sarà affidata come di consueto a Sky Sport, che seguirà tutta la settimana di incontri del tabellone principale tramite i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Max, oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface garantirà ai propri news e approfondimenti al termine delle partite e per tutta la durata del prestigioso torneo statunitense.