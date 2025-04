Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Montecarlo 2025, torneo in programma sulla terra battuta del Principato di Monaco da domenica 6 a domenica 13 aprile. Neppure il tempo di metabolizzare il Sunshine Double che è già ora di un nuovo ‘Mille’, il primo della stagione sul rosso. In assenza di Jannik Sinner, a guidare il seeding nella splendida cornice del Rolex Country Club è Alexander Zverev, seguito da Carlos Alcaraz. Al via tutti gli altri big, da Novak Djokovic a Taylor Fritz, passando per il campione uscente Stefanos Tsitsipas, che vanta ben tre trionfi a Montecarlo. A difendere i colori azzurri saranno Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Omaggiato infine di una wild card Fabio Fognini, vincitore nel 2019. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MASTERS 1000 MONTECARLO – MONTEPREMI

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALISTA – € 516.925

VINCITORE – € 946.610

MASTERS 1000 MONTECARLO – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 10 punti

SECONDO TURNO – 50 punti

TERZO TURNO – 100 punti

QUARTI DI FINALE – 200 punti

SEMIFINALI – 400 punti

FINALISTA – 650 punti

VINCITORE – 1000 punti

ENTRY LIST MASTERS 1000 MONTECARLO

1 Alexander Zverev 2

2 Carlos Alcaraz 3

3 Taylor Fritz 4

4 Casper Ruud 5

5 Daniil Medvedev 6

6 Novak Djokovic 7

7 Andrey Rublev 8

8 Stefanos Tsitsipas 9

9 Alex de Minaur 10

10 Ben Shelton 12

11 Holger Rune 13

12 Jack Draper 14

13 Grigor Dimitrov 15

14 Lorenzo Musetti 16

15 Frances Tiafoe 17

16 Felix Auger-Aliassime 18

Ugo Humbert 19

Tomas Machac 20

Arthur Fils 21

Hubert Hurkacz 22

Karen Khachanov 23

Jiri Lehecka 24

Sebastian Korda 25

Francisco Cerundolo 26

Alexei Popyrin 27

Denis Shapovalov 28

Matteo Berrettini 29

Giovanni Mpetshi Perricard 30

Alejandro Tabilo 31

Brandon Nakashima 33

Sebastian Baez 34

Matteo Arnaldi 35

Nuno Borges 36

Lorenzo Sonego 37

Jordan Thompson 38

Alejandro Davidovich Fokina 39

Flavio Cobolli 40

Pedro Martinez 41

Gael Monfils 42

Tallon Griekspoor 43

Alexandre Muller 44

Tomas Martin Etcheverry 45

Jan-Lennard Struff 46

Nicolas Jarry 47

Marcos Giron 48

(WC) Richard Gasquet

(WC) Fabio Fognini

(WC) Stan Wawrinka

(WC) Valentin Vacherot

ALBO D’ORO MASTERS 1000 MONTECARLO (SINGOLARE E DOPPIO)

2024 Stefanos Tsitsipas – Sander Gille/Joran Vliegen

2023 Andrey Rublev – Ivan Dodig/Austin Krajicek

2022 Stefanos Tsitsipas – Rajeev Ram/Joe Salisbury

2021 Stefanos Tsitsipas – Nikola Mektic/Mate Pavic

2020 Torneo annullato – Torneo annullato

2019 Fabio Fognini – Nikola Mektic/Franko Skugor

2018 Rafael Nadal – Mike Bryan/Bob Bryan

2017 Rafael Nadal – R. Bopanna/P. Cuevas

2016 Rafael Nadal – P-H Herbert/N. Mahut

2015 Novak Djokovic – Mike Bryan/Bob Bryan

2014 Stanislas Wawrinka – Mike Bryan/Bob Bryan

2013 Novak Djokovic – J. Benneteau/N. Zimonjic

2012 Rafael Nadal – Mike Bryan/Bob Bryan

2011 Rafael Nadal – Mike Bryan/Bob Bryan

2010 Rafael Nadal – Daniel Nestor/Nenad Zimonjic

2009 Rafael Nadal – Daniel Nestor/Nenad Zimonjic

2008 Rafael Nadal – Rafael Nadal/Tommy Robredo

2007 Rafael Nadal – Mike Bryan/Bob Bryan

2006 Rafael Nadal – Max Mirnyi/Jonas Bjorkman

2005 Rafael Nadal – Leander Paes/Nenad Zimonjic

2004 Guillermo Coria – Tim Henman/Nenad Zimonjic

2003 Juan Carlos Ferrero – Max Mirnyi/Mahesh Bhupathi

2002 Juan Carlos Ferrero – Jonas Bjorkman/Todd Woodbridge

2001 Gustavo Kuerten – Jonas Bjorkman/Todd Woodbridge

2000 Cedric Pioline – Yevgeny Kafelnikov/Wayne Ferreira

1999 Gustavo Kuerten – Olivier Delaitre/Tim Henman

1998 Carlos Moya – Jacco Eltingh/Paul Haarhuis

1997 Marcelo Rios – Francisco Montana/Donald Johnson

1996 Thomas Muster – Jan Siemerink/Ellis Ferreira

1995 Thomas Muster – Paul Haarhuis/Jacco Eltingh

1994 Andrei Medvedev – Magnus Larsson/Nicklas Kulti

1993 Sergi Bruguera – Petr Korda/Stefan Edberg

1992 Thomas Muster – Boris Becker/Michael Stich

1991 Sergi Bruguera – Luke Jensen/Laurie Warder

1990 Andrei Chesnokov – Petr Korda/Tomas Smid

1989 Alberto Mancini – Mark Woodforde/Tomas Smid

1988 Ivan Lendl – Emilio Sanchez/Sergio Casal

1987 Mats Wilander – Andres Gomez/Hans Gildemeister

1986 Joakim Nystrom – Yannick Noah/Guy Forget

1985 Ivan Lendl – Pavel Slozil/Tomas Smid

1984 Henrik Sundstrom – Mark Edmondson/Sherwood Stewart

1983 Mats Wilander – Heinz Gunthardt/Balazs Taroczy

1982 Guillermo Vilas – Peter McNamara/Paul McNamee

1981 Guillermo Vilas/Jimmy Connors – Balazs Taroczy/Heinz Gunthardt

1980 Bjorn Borg – Paolo Bertolucci/Adriano Panatta

1979 Bjorn Borg – Ilie Nastase/Raul Ramirez

1978 Raul Ramirez – Peter Fleming/Tomas Smid

1977 Bjorn Borg – Jan Kodes/Francois Jauffret

1976 Guillermo Vilas – Karl Meiler/Wojtek Fibak

1975 Manuel Orantes – Frew McMillan/Bob Hewitt

1974 Andrew Pattison – John Alexander/Phil Dent

1973 Ilie Nastase – Juan Gisbert Sr/Ilie Nastase

1972 Ilie Nastase – Patrice Beust/Daniel Contet

1971 Ilie Nastase – Ion Tiriac/Ilie Nastase

1970 Zeljko Franulovic – Marty Riessen/Roger Taylor

1969 Tom Okker – Owen Davidson/John Newcombe

1968 Nicola Pietrangeli – Alex Metreveli/Sergei Likhachev