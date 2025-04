Quello andato in scena nella notte a Dallas è stato uno dei momenti più attesi in questa fase finale della regular season di NBA 2024/2025. Protagonista assoluto Luka Doncic, che ha fatto ritorno all’American Airlines Center per sfidare la sua ex squadra. Una serata piena di emozioni, iniziata con il toccante e dovuto tributo allo sloveno da parte dei Mavericks, con i quali il classe ’99 ha passato sei stagione e mezza con l’apice raggiunto lo scorso anno vincendo le Finals di Western Conference, prima di cedere per 4-1 nella serie contro i Boston Celtics. E Doncic non ha nascosto l’emozione, guardando in lacrime il video dedicatogli dai Mavs e raccogliendo, ricambiando, l’affetto dei 20mila spettatori presenti.

E poi, c’è stato il campo. Con la palla tra le mani, Doncic non trema e anzi pareggia il suo season high di punti realizzandone 45 e aggiungendo 8 rimbalzi e 6 assist. Buone anche le percentuali al tiro, con 16/28 dal campo ma soprattutto un ottimo 7/10 da tre: numeri decisivi nel 97-112 finale. I Los Angeles Lakers, infatti, sembrano poter gestire la partita dopo aver chiuso il terzo quarto 76-93, ma il quarto periodo si apre con un parziale di 15-2 a favore di Dallas. In questa fase sono fondamentali anche i punti di LeBron James (27, con 7 rimbalzi) per rispedire a debita distanza gli avversari e confermare il terzo posto a Ovest.

Rimanendo a Ovest, arriva una sconfitta pesante per i Golden State Warriors in ottica posizionamento in classifica. Un KO di quelli inattesi, visto che quella contro i San Antonio Spurs, fuori dai giochi e reduci da otto sconfitte nelle precedenti nove partite, sembra quasi una formalità. Invece, è l’ex di serata Harrison Barnes a segnare la tripla decisiva per il 111-114 finale in una serata in cui segna 20 punti, a cui si aggiungono i 21 di Stephon Castle e di Keldon Johnson (dalla panchina). Ai Warriors, invece, non bastano i 30 di Stephen Curry, con 8 rimbalzi, né i 28 di Jimmy Butler (5/8 dal campo, 16/17 a cronometro fermo).

Tutto facile, poi, per gli Oklahoma City Thunder, che si concedono il lusso di lasciare a riposo Shai Gilgeous-Alexander superando comunque agilmente i Phoenix Suns. Termina 112-125 con 33 punti di Jalen Williams, mentre servono a ben poco i 25 di Bradley Beal e i 20, con 14 assist, di Devon Booker: Suns ufficialmente eliminati anche dalla corsa ai play-in.

Tra le altre partite, da segnalare la vittoria degli Orlando Magic per 96-76 contro i Boston Celtics, mentre Josh Giddey si mette in luce con una splendida tripla doppia (28-16-11) nella vittoria dei Chicago Bulls nello scontro diretto con i Miami Heat. Tripla doppia, invece, da “normale amministrazione” per Nikola Doncic (20-12-11), che dà il suo contributo nella vittoria dei Denver Nuggets in casa dei Sacramento Kings. Tutto il quintetto, a parte Jalen Pickett (18 punti), chiude con almeno 20 punti all’attivo, mentre nei padroni di casa Zach LaVine chiude con una doppia doppia da 27 punti e 11 assist.

