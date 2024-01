Australian Open 2024, Zeppieri si aggiunge alla festa azzurra: piega Lajovic in quattro set e raggiunge il secondo turno

Dopo Cobolli, Musetti e Paolini, anche Giulio Zeppieri centra la prima vittoria in carriera in tabellone principale a Melbourne. Il tennista azzurro, proveniente dalle qualificazioni, ha vinto il match di primo turno degli Australian Open 2024 contro Dusan Lajovic ed ha proseguito il suo cammino Down Under. 6-3 3-6 6-3 7-6 il punteggio del match, durato 2h29′, in cui l’azzurro ha servito molto bene, scagliando 15 aces e vincendo l’83% dei punti con la prima di servizio. Per Zeppieri si tratta della seconda vittoria a livello slam dopo quella contro Bublik a Parigi, ma soprattutto si tratta di una vittoria estremamente preziosa in termini di ranking dato che lo avvicina sempre di più a quella tanto ambita top 100. Al secondo turno, il tennista di Latina affronterà Cameron Norrie, testa di serie numero 19.

CRONACA – Avvio da incorniciare per Zeppieri, che ottiene il break già nel secondo game e lo consolida agevolmente, issandosi sul 3-0. L’azzurro continua a rendersi pericoloso in risposta, arrivando quasi sempre a 30, ma è lui stesso a dover fronteggiare l’unica palla break nel resto del set, nel settimo gioco. L’annulla però senza troppi patemi e si immola verso il 6-3 finale, maturato in 36 minuti di gioco. Molto simile il secondo parziale, finito 6-3 in poco più di mezz’ora, ma le parti s’invertono. Il break decisivo lo trova Lajovic nel quarto game, mentre Zeppieri spreca molteplici chance di contro break sul 2-4, consentendo così al suo avversario di pareggiare il conto dei set.

Dura ancora meno la terza frazione, in cui il giocatore in risposta arriva a 30 solamente due volte su nove giochi ed il break conquistato dall’azzurro in avvio fa tutta la differenza del mondo: altro 6-3 e traguardo sempre più vicino per Giulio. Il match torna ad infiammarsi in avvio di quarto set, con Lajovic che allunga sul 3-1, ma subisce l’immediato contro break prima di mancare tre palle break per riportarsi avanti. Dal 3-3, poi, si susseguono ben sei giochi consecutivi a 0 e si giunge così al tie-break. A salire in cattedra, nonostante la minor età ed esperienza, è Zeppieri, il quale perde un mini-break in apertura prima di issarsi rapidamente sul 6-1, quindi chiudere 7-3.