Australian Open 2024: Giorgi toglie un set ad Azarenka, ma cede alla distanza

Camila Giorgi esce di scena al primo turno degli Australian Open 2024 ma lo fa a testa alta contro la più quotata Vika Azarenka, riuscendo anche a strapparle un set. 6-1 4-6 6-3 il punteggio del match, vinto dall’ex numero uno al mondo nonché due volte campionessa a Melbourne dopo ben 2h26′. Da segnalare soprattutto la reazione dell’azzurra, partita davvero male ma brava a crederci e riaprire l’incontro. Alla fine la bielorussa è comunque riuscita ad avere la meglio, ma Camila le ha fatto sudare la vittoria e l’accesso al secondo turno, dove affronterà Clara Tauson. Per Giorgi si tratta di una sconfitta pronosticabile, ma che comunque lascia ben sperare per il prosieguo della stagione: a 32 anni, la marchigiana ha ancora tanto da dare al tennis.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Inizio da incubo per l’azzurra, che ha tenuto il servizio nel game inaugurale prima di perdere i restanti sei game del parziale, subendo ben tre break e mancando una sola palla game (sull’1-4). Tutto facile dunque per Azarenka, che ha rifilato all’avversaria un severo breadstick in 32 minuti di gioco. Differente il copione nella seconda frazione, dove Camila è stata più solida al servizio ed ha migliorato il proprio rendimento in risposta. Dopo uno scambio di break in avvio, si è infatti procurata palle break in tre giochi diversi. Se nel terzo e nel settimo gioco non è riuscita a sfruttarle, è invece andata a segno nel nono gioco, riuscendo poi a tenere la battuta ai vantaggi nel game seguente, incassando così il set per 6-4 e riaprendo il match.

Nel set decisivo, tuttavia, Azarenka è tornata alla carica ed ha subito messo alle corde l’azzurra, brava a salvarsi nel secondo game ma non nel quarto, scivolando così sotto 1-4 nel punteggio. Match finito? No, perché Camila ha salvato due match point sul 2-5 e si è procurata una chance di break nel gioco seguente, complice i vari doppi falli commessi dall’avversaria. La bielorussa è però riuscita a non disunirsi e, nonostante qualche difficoltà, ha avuto la meglio per 6-3, volando al secondo turno.