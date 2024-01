Australian Open 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 17 gennaio con Sinner, Musetti, Arnaldi e Cobolli

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di mercoledì 17 gennaio degli Australian Open 2024. Tutto pronto per la quarta giornata dell’Happy Slam, che vuol dire inizio dei match di secondo turno. Saranno ben quattro i tennisti azzurri in campo nella notte italiana: Jannik Sinner sfida il qualificato de Jong, Lorenzo Musetti affronta il francese Van Assche, sulla strada di Matteo Arnaldi ci sarà il beniamino di casa De Minaur e infine Flavio Cobolli se la vedrà contro il russo Kotov. In campo, tra gli altri, anche i detentori del titolo Djokovic e Sabalenka.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 17 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Dalle 02:00 – (6) Jabeur vs Andreeva

a seguire – (10) De Minaur vs Arnaldi

Non prima delle 09:00 – (Q) B.Fruhvirtova vs (2) Sabalenka

a seguire – (1) Djokovic vs Popyrin

MARGARET COURT ARENA

Dalle 02:00 – (4) Sinner vs (Q) de Jong

a seguire – Dolehide vs (4) Gauff

Non prima delle 09:00 – Thompson vs (7) Tsitsipas

a seguire – (8) Sakkari vs Avanesyan

JOHN CAIN ARENA

Dall’01:00 – (WC) Wozniacki vs (Q) Timofeeva

Non prima delle 03:00 – Siegemund vs (Q) Hunter

Non prima delle 05:00 – O’Connell vs (16) Shelton

a seguire – Eubanks vs (5) Rublev

KIA ARENA

Dall’01:00 – (32) Fernandez vs Parks

Non prima delle 03:00 – (12) Fritz vs (LL) Gaston

a seguire – (17) Tiafoe vs Machac

a seguire – Kostyuk vs (25) Mertens

1573 ARENA

Dall’01:00 – Galan vs (26) Baez

Non prima delle 03:00 – (Q) Korneeva vs (10) Haddad Maia

a seguire – Garcia vs Frech

COURT 3

Dall’01:00 –Korpatsch vs (9) Krejcikova

a seguire – (Q) Kovacevic vs (15) Khachanov

a seguire – Monfils vs (30) Etcheverry

COURT 6

Dall’01:00 – Kotov vs (Q) Cobolli

Non prima delle 03:00 – Badosa vs Pavlyuchenkova

a seguire – (29 Korda vs Halys

COURT 7

Dall’01:00 – Anisimova vs Podoroska

a seguire – (25) Musetti vs Van Assche

a seguire – (28) Tsurenko vs Masarova

COURT 8

Non prima delle 02:30 – (20) Mannarino vs Munar

COURT 13

Dall’01:00 – Rakhimova vs Parry

a seguire – Marozsan vs (22) Cerundolo

COURT 17

Non prima delle 02:30 – (Q) Zakharova vs Juvan