Australian Open 2024, vittoria di routine per Sinner: lascia sei games a De Jong e accede al terzo turno

Naviga a vele spiegate Jannik Sinner in questo suo inizio di Australian Open 2024. Il tennista altoatesino impiega meno di 1h e 45′ di gioco per sconfiggere con un triplice 6-2 il qualificato olandese Jesper De Jong e accedere al terzo turno del primo slam stagionale. Sotto il tetto della Margaret Court Arena, causa pioggia caduta a Melbourne nelle prime ore della mattinata, l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill perde solamente dieci punti alla battuta in tutto il match, non concedendo alcun palla break all’avversario e faticando poco in vista della prossima sfida contro il vincente di Baez-Galan.

LA PARTITA – L’equilibrio dura quattro games, poi Jannik mette a segno a 15 il primo break dell’incontro. Sul 4-2, sempre in risposta, si sviluppa un gioco molto lungo in cui l’azzurro non concretizza le prime quattro occasioni, ma fa sua la quinta e ottiene il doppio break con il quale chiude il set d’apertura per 6-2. Sviluppo più o meno analogo nella seconda frazione, con Jannik che dall’1-1 apre un altro parziale di quattro games a zero che lo porta sul 5-1 prima di chiudere con un altro 6-2. Tutto molto semplice anche nel terzo set, in cui Sinner prende immediatamente il largo sul 4-0 e gestisce i due turni di servizio di vantaggio fino al terzo 6-2 della partita.