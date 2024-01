Dakar 2024: Chicherit domina nelle auto, sulle moto primo successo per Brabec

Va in archivio la 10ª, e terzultima, tappa della Dakar 2024 in Arabia Saudita. Nei 371 km intorno ad Al’Ula nelle macchine Guerlain Chicherit, Team Overdrive, domina dall’inizio alla fine rifilando sei minuti a Brian Barangwanath, Century Racing Factory. Terzo posto per Benediktas Vanagas, che si prende il podio grazi alla penalità di due minuti inflitta alla coppia italiana Eugenio Amos/Paolo Ceci. Per quanto riguarda la classifica generale Loeb chiude 14° e si avvicina a 13’22” da Carlos Sainz, 16° oggi e con qualche problema meccanico di troppo.

Nelle moto arriva il primo successo per Ricky Brabec, Honda, che batte il compagno di squadra Nacho Cornejo di soli due secondi. Decisivo l’abbuono di due minuti e 25 secondi ottenuto nella prima parte di gara. Terzo posto per l’altro pilota Honda Adrien van Beveren, che chiude a 20 secondi dalla vetta. Ross Branch, secondo in classifica, è settimo a 3’45”, senza abbuoni, e scivola a 10’54” dal leader della generale Brabec. Van Beveren resta terzo a 11’46” e Cornejo quarto a 13’48”.