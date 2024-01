Sci alpino, discesa Kitzbuhel: Innerhofer e Casse brillano nella seconda prova cronometrata

La Streif si colora di azzurro anche nella seconda prova cronometrata della discesa maschile di Kitzbuhel, nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino. A guidare il plotone è il francese Nikes Allegre, ma al terzo posto troviamo l’espertissimo Christof Innerhofer con appena cinque centesimi di distacco, mentre Mattia Casse trova il quarto tempo a sette centesimi.

In top-10 anche Florian Schieder col settimo tempo, Guglielmo Bosca con il sedicesimo tempo e un secondo di ritardo si difende bene, invece l’azzurro più forte della specialità, Dominik Paris – tre discese e un super-G vinti su questa storica pista – ha preferito come spesso gli capita esplorare al meglio solo alcuni tratti del tracciato e il suo distacco supera così il secondo. Domani in programma la terza e ultima prova ufficiale, poi venerdì e sabato spazio alle due discese, mentre domenica la tre giorni austriaca si chiude con uno slalom.