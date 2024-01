Australian Open 2024: Sara Errani eliminata al primo turno dalla qualificata Hunter

Si è fermata al primo turno la corsa di Sara Errani agli Australian Open 2024. La tennista azzurra è stata infatti sconfitta per 6-4 6-3 dalla beniamina di casa Storm Hunter dopo un’ora e mezza di gioco. Nonostante il punteggio lasci presagire un match equilibrato, in realtà la giocatrice australiana è sempre stata in controllo delle operazioni ed ha determinato l’andamento del match nel bene e nel male. Sarita è stata brava ad approfittare delle opportunità e soprattutto a non mollare, ma Hunter ha meritato il successo ed è approdata al secondo turno, dove sfiderà la tedesca Siegemund.

CRONACA – Avvio in salita per Errani, che ha subito il break in apertura ed ha mancato una chance del contro break nel quarto gioco. Hunter si è dunque caricata ed ha strappato nuovamente il servizio all’azzurra, portandosi in un batter d’occhio sul 5-1 40-0. Set finito? No, perché Errani ha annullato i tre set point consecutivi ed ha ricucito il gap fino al 5-4, arrendendosi poi nel decimo game. Nella seconda frazione, il copione si è ripetuto ma stavolta Errani, breakkata nel game d’apertura, è riuscita ad accorciare le distanze, impattando sul 2-2. Hunter ha però aumentato il ritmo in risposta e le ha causato svariati problemi, arrivando a palla break in tutti e tre i game e strappandole il servizio in due occasioni. 6-3 dunque il punteggio del set, che ha regalato a Hunter il passaggio del turno.