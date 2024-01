NBA 2023/2024: Milwaukee batte Sacramento grazie al buzzer beater di Lillard, vincono Denver e Minnesota

Il buzzer beater da 10 metri di Damian Lillard ha fatto esplodere di gioia il Fiserv Forum perché ha regalato ai Milwaukee Bucks la vittoria ai danni dei Sacramento Kings. Un successo maturato ai supplementari per 143-142 che porta la firma dell’ex Portland (29 punti), ma anche di Giannis Antetokounmpo, autore di una tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Successo anche per i Denver Nuggets, capaci di piegare per 117-109 gli Indiana Pacers grazie al solito Nikola Jokic (25 punti con 12/13 dal campo, 12 rimbalzi e 9 assist).

Sorridono i Miami Heat, trascinati da Adebayo e Herro al successo contro i Charlotte Hornets per 104-87, mentre a prendersi la scena in Oregon è Devin Booker, che grazie ad una prestazione da 34 punti guida i Phoenix Suns al successo contro i Portland Trail Blazers (a cui non bastano i 33 di Scoot Henderson, career high) per 127-116. Infine, nel big match della notte italiana, i Minnesota Timberwolves hanno avuto la meglio sui Los Angeles Clippers per 109-105. Sugli scudi Anthony Edwards, miglior realizzatore con 33 punti a referto, affiancato da Towns (17 punti) e Gobert (15 punti, 18 rimbalzi).