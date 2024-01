Ciclismo, Tour Down Under 2024: risultati e ordine di arrivo prima tappa, trionfa Sam Welsford. 32° Viviani

Parla australiano la prima tappa del Tour Down Under 2024, corsa a tappe di scena in Australia che inaugura la nuova stagione. A vincere la Tanunda-Tanunda di 144.0 km è stato infatti il beniamino di casa Sam Welsford (Bora-Hansgrohe), lanciato alla perfezione dal compagno di squadra van Poppel e bravo a precedere il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), che già pregustava il bis dopo lo scorso anno. A completare il podio l’eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), mentre in top 5 troviamo anche Caleb Ewan (Team Jayco AlUla) e Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers). Giornata tutt’altro che indimenticabile invece per Elia Viviani, solo 32° al traguardo. Al settimo cielo, di contro, Welsford, che ha dichiarato a caldo: “Vittoria speciale, ho potuto dare il massimo grazie ai miei compagni che mi hanno guidato alla grande“. Di seguito l’ordine d’arrivo.

ORDINE D’ARRIVO