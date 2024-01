Australian Open 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 19 gennaio con Sinner e Cobolli

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di venerdì 19 gennaio degli Australian Open 2024. Ancora nella notte italiana sarà impegnato Jannik Sinne, che alle 02:00 scenderà in campo contro Sebastian Baez. Sarà invece sessione serale australiana, quindi alle 09:00 del mattino qui da noi, per Flavio Cobolli, che proverà a compiere l’impresa al cospetto del padrone di cas Alex De Minaur. Ancora in notturna anche Novak Djokovic, opposto all’argentino Etcheverry.

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 19 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Dalle 02:00 – (28) Tsurenko vs (2) Sabalenka

a seguire – Van Assche vs (7) Tsitsipas

Non prima delle 09:00 – (1) Djokovic vs Etcheverry

a seguire – (Q) Hunter vs (9) Krejcikova

MARGARET COURT ARENA

Dalle 02:00 – (4) Sinner vs (26) Baez

a seguire – Parks vs (4) Gauff

Non prima delle 09:00 – (3) Timofeeva vs (10) Haddad Maia

a seguire – (29) Korda vs (5) Rublev

JOHN CAIN ARENA

Dall’01:00 – Anisimova va Badosa

Non prima delle 03:00 – (12) Fritz vs Marozsan

Non prima delle 09:00 – (10) De Minaur vs (Q) Cobolli

KIA ARENA

Dall’01:00 – Machac vs (15) Khachanov

a seguire – Frech vs (Q) Zakahrova

a seguire – (20) Mannarino vs (16) Shelton

1573 ARENA

Non prima delle 04:00 – Avanesyan vs Kostyuk

COURT 3

Non prima delle 04:00 – Andreeva vs Parry