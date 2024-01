NBA 2023/2024, i Lakers dominano Dallas nel 2°tempo. I Bucks, senza Antetokounmpo, crollano a Cleveland

Nove le partite NBA andate in scena nella nottata italiana tra mercoledì e giovedì, con la sfida tra Utah Jazz e Golden State Warriors che doveva essere la decima ma che è stata ovviamente rinviata dopo l’inaspettato lutto che ha colpito la franchigia californiana, che ha perso l’assistente allenatore Dejan Milojevic a soli 46 anni a causa di un infarto patito mentre era a cena con la squadra.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Tornando al campo, facile successo per i Celtics, che pur senza Derrick White e Kristaps Porzingis si liberano facilmente dei San Antonio Spurs per 117-98 nonostante lo sforzo profuso da Victor Wembanyama, il quale ne mette 27 nella sconfitta. Non c’è Giannis Antetokounmpo e i Bucks subiscono una sonora ripassata dai Cleveland Cavaliers, che si impongono 135-95 con Donovan Mitchell leading scorer della serata con i suoi 31 punti. Vittoria anche per i New York Knicks, i quali proseguono il loro ottimo momento di forma: 109-94 il punteggio al MSG contro gli Houston Rockets. 31 punti per Randle, 30 quelli di Brunson, che tornava quest’oggi in quintetto dopo qualche fastidio fisico.

Nel giorno in cui hanno scambiato Pascal Siakam con i Pacers, i Raptors vanno in campo e dominano i Miami Heat 127-91: 28 per Trent Jr, 26 per Barrett, 20 per Barnes e 17 per Quickley. Molto lottata invece la sfida tra Atlanta Hawks e Orlando Magic. A 9″ dalla fine Paolo Banchero (26 per lui) infila la tripla della parità, ma allo scadere il canestro della vittoria lo firma Dejounte Murray per il 106-104 finale. Altro match deciso allo scadere è quello che ha visto i Brooklyn Nets cedere 105-103 contro Portland: è Anfernee Simons con un floater in aria a trascinare al successo i suoi.

Ad Ovest i Minnesota Timberwolves approfittano delle due sconfitte consecutive dei Thunder e sono sempre più soli in testa alla classifica. Successo per 117-124 a Detroit, con 27 punti sia per Anthony Edwards che per Karl-Anthony Towns. Ottima produzione offensiva – cosa che non capita spesso – anche da parte di Rudy Gobert, autore di una doppia doppia da 19+16. Netta affermazione dei New Orleans Pelicans, anche grazie alla tripla doppia da 28+10+10 di Brandon Ingram. Big match di serata tra Lakers e Mavericks che vede il netto successo da parte dei californiani per 127-110: ottimo Russell con 29 punti, oltre ai soliti James (25) e Davis (28+12). A Dallas non basta la tripla doppia di Doncic (33+13+10), con Irving in serata negativa.