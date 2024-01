Tour Down Under 2024, risultati e classifica terza tappa: Welsford beffa Elia Viviani in volata

Elia Viviani manca per questioni di centesimi il primo successo stagionale nella terza tappa del Tour Down Under 2024. Sul traguardo di Campbelltown, dopo 145km di percorso, la volata se la aggiudica Sam Welsford, che precede proprio l’azzurro e il britannico Daniel McLay. Secondo successo di tappa per Welsford, che si era aggiudicato la frazione inaugurale della corsa oceanica. Nessun movimento nella classifica generale, con Isaac del Toro che resta leader.

CLASSIFICA TERZA TAPPA

1. Welsford S. Bora-Hansgrohe 3:20:42

2. Viviani E. INEOS Grenadiers +0:00

3. McLay D. Team Great Britain +0:00

4. Pithie L. Groupama-FDJ +0:00

5. Kanter M. Astana Qazaqstan Team +0:00

6. Ewan C. Team Jayco-AlUla +0:00

7. Hodeg A. J. UAE Team Emirates +0:00

8. Girmay B. Intermarche-Circus-Wanty +0:00

9. Narvaez J. INEOS Grenadiers +0:00

10. Liepins E. Team DSM +0:00