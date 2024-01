Australian Open 2024: programma, orari e ordine di gioco semifinali maschili venerdì 26 gennaio

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di venerdì 26 gennaio degli Australian Open 2024. Sulla Rod Laver è arrivato il momento delle semifinali maschili e i tanti appassionati italiani dovranno mettere la sveglia nel cuore della notte, alle 04:30 per il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Sarà invece alle 09:30 del mattino qui da noi l’altra semi tra Daniil Medvedev e Sascha Zverev.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 26 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Ore 04:30 – (1) Djokovic vs (4) Sinner

Non prima delle 09:30 – (3) Medvedev vs (6) Zverev