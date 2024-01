Highlights e gol Rimini-Catania 1-0: Coppa Italia Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 17

Gli highlights e le azioni salienti di Rimini-Catania 1-0, match di andata della semifinale di Coppa Italia Serie C 2023/2024. Al 38′ Cernigoi premia il taglio di Lamesta che salta il portiere e appoggia in rete a porta sguarnita. Il Catania reagisce e lo fa colpendo due pali, prima con Costantino e poi con Zammarini. Quest’ultimo al 75′ viene espulso per un intervento giudicato pericoloso su Iacoponi. Il match di ritorno è in programma il 28 febbraio.