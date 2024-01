NBA 2023/2024: Warriors tornano in campo e vincono. Mavericks ancora ko, successi per OKC e Twolves

Otto le partite della regular season NBA che si sono disputate nel corso della scorsa notte italiana. A Ovest prosegue la lotta per il primo posto di Conference, con Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves ancora appaiate: OKC domina in Texas i malcapitati San Antonio Spurs 114-140 dietro i 32 punti e 10 assist di Shai Gilgeous-Alexander, mentre i Twolves vincono anche loro a domicilio, 107-118 sul campo degli Washington Wizards con 38 punti di Anthony Edwards.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Successo dei Milwaukee Bucks a circa 48 ore dall’esonero di coach Griffin. In attesa che arrivi a sedere sulla panchina Doc Rivers, Antetokounmpo e soci battono 126-116 i Cleveland Cavaliers: 35 punti, 18 rimbalzi e 10 assist per il fenomenale greco.

Dopo circa una settimana di stop a causa del lutto che ha colpito la franchigia con la morte dell’assistente allenatore Milojevic, i Golden State Warriors tornano in campo e vincono facilmente 134-112 sugli Atlanta Hawks: 25 per Curry e dalla panchina per Kuminga. Perentorio anche il successo dei Phoenix Suns, che consegnano la terza sconfitta di fila ai Mavericks di Doncic: finisce 109-132 a Dallas, con Devin Booker protagonista assoluto con i suoi 46 punti.

Brutta sconfitta per gli Houston Rockets, che cedono all’overtime 131-137 in casa contro i Portland Trail Blazers nonostante la quasi tripla doppia da 30 punti, 10 rimbalzi e 8 assist di Sengun. A sorpresa cadono anche i Miami Heat 96-105 contro Memphis, rovinando così il debutto con la nuova jersey a Terry Rozier. Infine, da segnalare la quinta vittoria stagionale dei Detroit Pistons, che battono 113-106 gli Hornets con 34 di Bogdanovic.