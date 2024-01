Australian Open 2024: programma, orari e ordine di gioco domenica 21 gennaio con Sinner

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di domenica 21 gennaio degli Australian Open 2024. Iniziano gli ottavi di finale e scende in campo Jannik Sinner, programmato ancora in sessione diurna, ma leggermente più tardi rispetto alle prime tre partite: l’azzurro sarà protagonista contro Khachanov all’alba italiana, non prima delle 06:00 del mattino. Sessione diurna, la prima a distanza di anni, anche per Novak Djokovic contro Mannarino. Saranno Rublev e De Minaur a giocare nel serale.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 21 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Ore 02:00 – (4) Gauff vs Frech

Non prima delle 03:30 – (1) Djokovic vs (20) Mannarino

No prima delle 09:00 – (10) De Minaur vs Rublev

MARGARET COURT ARENA

Non prima delle 03:00 – Anisimova vs (2) Sabalenka

Non prima delle 06:00 – (4) Sinner vs (15) Khachanov

JOHN CAIN ARENA

Non prima delle 03:30 – (12) Fritz vs (7) Tsitsipas

a seguire – Andreeva vs (9) Krejcikova

KIA ARENA

Non prima delle 03:00 – Kostyuk vs (Q) Timofeeva