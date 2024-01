Tour Down Under 2024, risultati e ordine arrivo quinta tappa: vince Onley. Williams guida la generale

Va a Oscar Onley la quinta tappa, la più dura, del Tour Down Under 2024. La Christies Beach-Willunga Hill di 129km con arrivo in salita vede trionfare il britannico del Team DSM in una mini volata davanti a Stephen Williams e Jhonathan Narvaez. Migliore degli azzurri è Diego Ulissi, 18esimo a 32″ dal vincitore odierno. Cambia anche la classifica generale, con Williams e Onley appaiati con lo stesso tempo in testa, ma con il primo che si prende la maglia di leader in virtù dei migliori piazzamenti nelle tappe precedenti.

ORDINE DI ARRIVO QUINTA TAPPA

1. Onley O. Team DSM 2:52:23

2. Williams S. Team Great Britain +0:00

3. Narvaez J. INEOS Grenadiers +0:00

4. Alaphilippe J.Soudal Quick-Step +0:03

5. Lemmen B. Team Visma Lease a Bike +0:03

6. Yates S. Team Jayco-AlUla +0:03

7. Paret-Peintre V. Decathlon AG2R LMT +0:06

8. del Toro I. UAE Team Emirates +0:06

9.Howson D. Q36.5 Pro Cycling Team +0:12

10. Fisher-Black F. UAE Team Emirates +0:20