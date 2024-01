Australian Open 2024, Paolini agli ottavi: “Sono davvero felice, adesso adoro l’Australia”

Jasmine Paolini è in ottavi di finale agli Australian Open dopo aver sconfitto in due set la russa Anna Blinkova. E nell’intervista post-partita non riesce a trattenere la sua gioia: “Sono davvero felice, è il mio primo quarto turno Slam. Adoro l’Australia ora, mi sento come se tutto fosse bello qui, vi amo”, dice sorridento Jasmine al pubblico presente sugli spalti. L’azzurra ha poi analizzato il match: “Dopo il primo set mi sono un po’ rilassata, sotto 1-4 ho cercato di concentrarmi di più su quello che dovevo fare in campo. Direi che è andata bene. Tutti mi dicevano che avrei potuto giocare bene sul duro ma non ci credevo. Partita dopo partita, ho iniziato a sentirmi sempre meglio su questa superficie e adesso mi piace molto”.