Australian Open 2024: Alcaraz avanti con facilità, sconfitto Gasquet in tre set

Nessun problema per Carlos Alcaraz nel suo match d’esordio agli Australian Open 2024. Il numero 2 del seeding ha impiegato 2 ore e 22 minuti per mandare al tappeto Richard Gasquet con il punteggio di 7-6(5) 6-1 6-2. Dopo un primo set tirato e senza break, lo spagnolo si è sciolto e ha lasciato le briciole al suo avversario. Nel prossimo turno affronterà Lorenzo Sonego, che ha rimontato un set di svantaggio piegando Evans 4-6 7-6(8) 6-2 7-6(4). Giornata positiva per l’Italia, che manda al secondo turno anche Giulio Zeppieri, vittorioso in quattro set contro Lajovic. Per quanto riguarda gli altri big invece, avanti in rimonta Alexander Zverev, che nel derby tedesco contro Koepfer trionfa 4-6 6-3 7-6(3) 6-3, e Holger Rune, sempre in quattro set contro Nishioka.

Netto successo anche per Casper Ruud ai danni di Ramos Vinolas con l’eloquente punteggio di 6-1 6-3 6-1, mentre Grigor Dimitrov impiega quasi tre ore e mezza per avere la meglio in quattro set sul coriaceo Fucsovics. Avanti senza patemi in tre set anche Paul, Lehecka e Norrie, rispettivamente contro Barrere, Zapata Miralles e Varillas. Sorpresa di giornata l’uscita di scena di Bublik, che perde nettamente contro il qualificato indiano Nagal e abbandona subito il primo slam stagionale. Il classe 2005 Shang rimonta e batte McDonald, e stessa cosa fanno Kokkinakis contro Ofner, Draper contro Giron e Griekspoor contro Safiullin. Al secondo turno infine anche Purcell, Klein, Michelsen e i due transalpini Cazaux e Fils.