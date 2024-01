Sci alpino, Mattia Casse terzo nella prima prova della discesa di Kitzbuehel

È di Cameron Alexander il miglior tempo nella prima prova ufficiale di discesa maschile sulla Streif di Kitzbuhel. Il canadese ha realizzato il tempo di 1’57″06 e ha preceduto l’austriaco Otmar Stridinger di 47 centesimi e Mattia Casse di 62 centesimi. In top 5 l’austriaco Stefan Babinsky e il norvegese Adrian Smiseth Sejersted. Sesta posizione a 1”13 per Christof Innerhofer, seguito da Florian Schieder, nono a 1″24. Per Dominik Paris c’è il tredicesimo tempo a 1″83, alle spalle di Pietro Zazzi, dodicesimo a 1″69. Fuori dai trenta Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Guglielmo Bosca e Matteo Franzoso. Mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio sono in programma le restanti prove, il programma ufficiale propone due discese venerdì 19 e sabato 20 gennaio, seguite dallo slalom di domenica 21 gennaio.