Australian Open 2023, un Sinner perfetto si sbarazza facilmente di Etcheverry e vola al terzo turno

Grazie ad una performance che ha rasentato i limiti della perfezione Jannik Sinner conquista l’accesso al terzo turno degli Australian Open 2023. Livello davvero alto, quello messo in mostra dal tennista azzurro durante il match contro Thomas Etcheverry, sconfitto con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 in 1h e 46′ di gioco. Saldo vincenti/errori ampiamente in positivo, 88% vinti con la prima, 62% con la seconda e zero palle break concesse all’avversario. Sorridono Simone Vagnozzi e Darren Cahill nel box, fiduciosi per il prosieguo del torneo contro uno tra Lloyd Harris e Marton Fucsovics.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Jannik inizia facendosi rimontare da 40-0 a 40-40 nel primo game di servizio del match, ma questi saranno tre dei solamente cinque punti persi nei propri turni di battuta nel corso del parziale d’apertura. Molto solido l’azzurro, che effettua a zero il break decisivo nel sesto gioco e chiude con il punteggio di 6-3 gestendo il finale senza alcun patema. Tre aces, 62% di prime in campo, 88% di punti con la prima e il 70% sulla seconda.

La seconda frazione è ancora più a senso unico. Il classe ’01 continua ad avere un ottimo rendimento alla battuta, colpisce bene da fondo e non lascia scampo al suo avversario, che riesce ad ottenere solo tre punti in risposta. Jannik mette a segno un break nel terzo gioco e si ripete pochi minuti più tardi anche nel quinto. Un 6-2 in circa mezz’ora che dice tutto. La musica non cambia nel terzo parziale, con Sinner che mette subito le cose in chiaro con un break nel primo game. Ancora inattaccabile nei propri turni, l’azzurro scappa via e come accaduto nella seconda frazione ne mette a segno poi un altro nel quinto. Partita che fila via liscia come l’olio verso il 6-3 6-2 6-2 finale.