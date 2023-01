Australian Open 2023: i problemi fisici condannano Nadal, McDonald avanza al terzo turno

INTRO

Rafael Nadal è fuori dagli Australian Open 2023. Seconda eliminazione pesante nel torneo australiano dopo l’uscita a sorpresa di Matteo Berrettini contro Andy Murray. Il tennista spagnolo si deve arrendere all’americano McDonald, numero 65 della classifica Atp, in tre set (6-4 6-4 7-5). Nadal ha accusato un problema all’inguine che ne ha condizionato la prestazione negli ultimi due set. La corsa del 36enne di Manacor si ferma al secondo turno, che comporterà la perdita di molti punti in classifica dopo la vittoria dello scorso anno in finale contro Danil Medvedev. Vittoria più prestigiosa della carriera per McDonald che incontrerà al terzo turno il vincente del match tra Svrcina e Nishioka.

LA PARTITA – Gran partenza dello statunitense, che nei primi 20 minuti di partita tiene un ritmo altissimo, strappando due volte il turno di battuta al due volte vincitore di questo torneo. McDonald va avanti 4-1 pesante, ma con il passare dei punti inizia ad andare fuori giri qualche volta di troppo, e Nadal prende le misure. Lo spagnolo si rifà sotto fino al 3-4 e poi 4-5, ma quando è il momento di chiudere il 27enne californiano riesce a gestire bene la tensione, trova un paio di ottime prime di servizio e chiude 6-4 annullando una palla break.

McDonald apre il secondo set in modo piuttosto simile al primo, aggressivo su ogni pallina e mandando in completa confusione l’avversario: break a zero e poi consolidato per il 2-0. Passa qualche minuto e Nadal sembra essere improvvisamente in grado di poter girare la contesa, aggancia nel punteggio l’americano e si porta sul 3-2 e 0-30 in risposta. Qui però commette tre errori di dritto abbastanza gravi che gli costano caro, dato che nel game successivo è McDonald a strappargli il servizio e a tornare di nuovo avanti di un break. Sul punto che consegna il 5-3 all’americano, Nadal sente un fastidio alla parte alta dell’inguine, si ferma ed esce dal campo per un trattamento medico. Torna in campo, ma McDonald si aggiudica il parziale per 6-4 recuperando da 15-30 nell’ultimo game.

Terzo set che assume le sembianze di un match di esibizione. Nadal fatica ad ogni allungo e si salva nei rispettivi turni di battuta riuscendo anche a tenere una volta il servizio a 0. McDonald resta in partita nonostante le condizioni visibilmente difficili del tennista spagnolo. Il numero 65 della classifica Atp riesce a strappare a Nadal il servizio sul 5-5 e trova la vittoria più prestigiosa della sua carriera vincendo 6-4 6-4 7-5.