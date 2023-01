Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 24 gennaio

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di martedì 24 gennaio degli Australian Open 2023. Partono i quarti di finale dei due tabelloni, con entrambe le parti alte in campo. Il programma si apre con l’ultima vincitrice di Wimbledon, Elena Rybakina, sfidare la lettone Ostapenko. Poi sarà il turno di Khachanov, che proverà a fermare l’incredibile torneo di Sebastian Korda. Nella sessione serale un’intrigante sfida tra Pegula e Azarenka, mentre l’ultimo match vedrà impegnati Stefanos Tsitsipas e il ceco Lehecka.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 24 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Dalle 02:30 – (22) Rybakina vs (17) Ostapenko

Non prima delle 04:00 – (18) Khachanov vs (29) Korda

Ore 09:00 – (3) Pegula vs (24) Azarenka

a seguire – (3) Tsitsipas vs Lehecka